Caso beneficenza: Naomi Campbell rigetta le accuse e valuta ricorso

L'ex top model britannica Naomi Campbell ha definito "fuorvianti" i risultati di un'indagine che ha portato l'autorità di regolamentazione britannica a vietarle di gestire un ente di beneficenza per cinque anni e annuncia che sta valutando tutte le opzioni possibili, compreso un ricorso, contro la decisione dell'autorità di regolamentazione.

In una dichiarazione diffusa dal suo manager la modella ha affermato di "aver esaminato attentamente il rapporto della Charity Commission riguardante Fashion for Relief (UK)" e di aver "trovato le loro conclusioni incomplete e fuorvianti nella considerazione delle prove".

Prima di tutto, ha detto, "riconosco che, come volto di Fashion for Relief, sono in ultima analisi responsabile della sua condotta. Sfortunatamente, non ero coinvolta nelle operazioni quotidiane dell'organizzazione e ho affidato la gestione legale e operativa ad altri. Voglio assicurare a tutti coloro che ci hanno sostenuto che questi risultati vengono presi molto sul serio. Ho incaricato i nuovi consulenti di intraprendere un'indagine accurata su ciò che è accaduto".

"In secondo luogo - ha aggiunto - non ho mai intrapreso un lavoro filantropico per guadagno personale, né lo farò mai. Ho dedicato quasi 30 anni della mia vita a iniziative di beneficenza e mi preoccupo profondamente del valore e dell'impatto del lavoro che faccio. Contrariamente ai resoconti dei media, non mi è mai stata pagata alcuna parcella per la mia partecipazione a Fashion for Relief né ho fatturato alcuna spesa personale all'organizzazione. Per me è importante che questo punto sia chiarito ed evidenziato. In genere, allineo il mio lavoro di beneficenza con incarichi retribuiti, che coprono il mio viaggio e le spese correlate - ha continuato -. Nei casi in cui ciò non sia possibile, né io né i miei amici personali abbiamo coperto le spese. Infatti, in termini di spese alberghiere specifiche menzionate nel rapporto, l'hotel ha confermato che tutte le spese sono state regolate dal mio agente di viaggio personale, che a sua volta ha verificato che sono state rimborsate direttamente da una terza parte non affiliata alla fondazione".

E dunque, "riteniamo che gli aspetti del rapporto siano profondamente imperfetti. Ci siamo occupati di punti specifici e intendiamo prendere in considerazione tutte le opzioni, inclusa la richiesta di un ricorso, per garantire che il rapporto presenti una rappresentazione equa e accurata delle nostre operazioni".

"Questa esperienza - ha concluso - ha solo rafforzato la mia determinazione a continuare ad avere una visione positiva del mondo. Sono grata per il sostegno incrollabile dei nostri donatori, partner e sostenitori. La vostra fiducia e pazienza durante questo periodo difficile sono profondamente apprezzate mentre lavoriamo diligentemente per affrontare questi problemi e restiamo saldi nella nostra missione di aiutare chi ne ha bisogno". Proprio per questo ha aggiunto che sta valutando "tutte le opzioni possibili, compreso un ricorso" contro la decisione dell'autorità di regolamentazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA