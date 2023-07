Una moneta dedicata alla maestria di Armani

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Prosegue il "Viaggio nella Grande Bellezza" celebrato nell' emissione di monete della Repubblica italiana 2023 con una moneta dedicata alla Maison Armani, la prima in oro dal valore nominale di 50 euro emessa oggi dal ministero dell'Economia e delle Finanze e coniata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

L'opera, realizzata dall'artista incisore Annalisa Masini e prodotta presso le Officine della Zecca dello Stato, è disponibile in versione Fior di Conio con una tiratura di 500 pezzi.

Sul dritto, in primo piano, il prospetto centrale di Palazzo Orsini a Milano, sede legale della Giorgio Armani S.p.A., delimitato rispettivamente in alto e in basso dalle scritte "GIORGIO ARMANI" e "Palazzo Orsini"; nel giro, la scritta "REPUBBLICA ITALIANA".

Sul rovescio, al centro campeggia la scritta "GIORGIO ARMANI".

Ad arco, in alto, la scritta "CINQUANTA EURO"; in esergo "R", identificativo della Zecca di Roma, 2023, anno di emissione della moneta, e "AM", iniziali del nome dell'autore della moneta, Annalisa Masini.

Descrizione e disponibilità per l'acquisto delle monete della Collezione Numismatica 2023 della Repubblica italiana sono pubblicati sul portale dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. (ANSA).