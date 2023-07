Roma Jewelry Week cambia look e logo

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - In occasione della terza edizione della settimana del gioiello contemporaneo, il cui tema sarà Second Life, la Roma Jewelry Week (RJW) ideata da Monica Cecchini, presenta il suo nuovo logo. Un rebranding realizzato dagli studenti del corso di specializzazione in Grafica dello IED Roma, coordinato da Francesco Giuliani, relatore del progetto di tesi, e da Barbara Brocchi, coordinatrice del dipartimento di Design del Gioiello IED Roma.

L'intento della Roma Jewelry Week è quello di offrire al pubblico un alto valore culturale che esalti il grande patrimonio storico e artistico territoriale, mettendo in connessione le realtà più interessanti del settore. Il logotipo scelto dalla direzione della manifestazione, ideato da Silvia Sicilia, è stato creato ispirandosi ai monumenti storici capitolini e, in particolar modo, all'arco che è per eccellenza l'elemento più rappresentativo dell'architettura romana. Sicilia è riuscita ad interpretarlo in chiave contemporanea realizzando un logo elegante e innovativo.

La RJW ha inoltre premiato con una targa, quale riconoscimento al loro impegno progettuale, Riccardo Alesiani e Annalisa Rossi per la qualità e la coerenza dei loro progetti creativi.

Molte le novità di quest'anno, come la collaborazione con Homi Fashion&Jewels che premierà un artista selezionato tra i partecipanti al contest e metterà a disposizione uno spazio espositivo all'interno dell'evento che si terrà a Milano dal 16 al 19 febbraio 2024. Altra importante novità è il Premio I Daverio: un tributo all'arte dei Daverio, che si distingue per gli autentici manufatti e per l'origine di una tradizione straordinaria, che dura da decenni, nata dalle abili mani di Franco Daverio nel 1933. Il premio sostiene e promuove l'eccellenza artistica nella manualità, esaltandone la creazione attraverso il gioiello scultura. (ANSA).