Fondazione Altaroma in arrivo, intanto sfilano le accademie

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Mentre gli enti organizzati da Roma Capitale, dalla Regione Lazio e dalla Camera di Commercio di Roma (CCIAA) sono al lavoro per costituire la nuova Fondazione Altaroma, saranno quattro le accademie di moda internazionali che sfileranno in piazza del Campidoglio il 13 luglio. Mentre il Tempio di Vibia Sabina e Adriano, sede della CCIAA, accoglierà Showcase con 18 marchi. Lo rende noto un comunicato dell'Assessorato alla Moda, Grandi Eventi, Turismo e Sport di Roma Capitale, guidato da Alessandro Onorato, assessorato che ha organizzato la sfilata del 13 luglio sul colle capitolino, in collaborazione con l'assessorato allo Sviluppo Economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione della Regione Lazio. Protagoniste della serata saranno le creazioni degli studenti dell'Accademia del Lusso, dell'Accademia Italiana, di Koefia e di Mam -Majani Accademia Moda. "Ensamble - Fashion Night Academies" è il titolo dell'evento che vedrà in pedana le creazioni dei giovani talenti della moda e del design romani e non solo, davanti a 600 spettatori. Allo show parteciperà anche Malika Ayane che si esibirà dal vivo. I due appuntamenti segnano l'inizio di una nuova stagione della moda romana con una rinnovata collaborazione istituzionale a tre, cui si aggiunge la Città Metropolitana di Roma, per definire gli ultimi dettagli dello statuto della nuova Fondazione Altaroma.

Un nuovo organismo che sarà operativo nei prossimi mesi e che tra le novità prevede un cda composto da soli tecnici e alti dirigenti con esperienza nel settore e un comitato di esperti composto dai più prestigiosi nomi internazionale della moda romana, che avrà il compito di fornire gli indirizzi strategici per la moda capitolina (ANSA).