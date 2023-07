Fashion Week a Taormina, Taomoda Award 2023 ad Anteprima

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - "La figura della donna sarà al centro della Taomoda Week 2023". Lo ha annunciato Agata Patrizia Saccone, presidente di Taomoda, nell'illustrare, in una conferenza stampa online da Palazzo dei Duchi di Santo Stefano, a Taormina, presente il neo-sindaco Cateno De Luca, il programma della decima edizione della manifestazione, che si svolge nella nota località siciliana dall'11 al 15 luglio. Sarà il marchio giapponese Anteprima, che ha scelto di celebrare il suo 30/o anniversario a Taormina, girando un docufilm sulla località siciliana e nel Teatro Antico, a ricevere il Taomoda Awards 2023 nel gala finale dal Teatro Antico, il 15 luglio.

Oltre alla stilista fondatrice di Anteprima Izumi Ogino, presente con la sua folta delegazione arrivata dal Giappone, riceveranno i Tao Awards Alessandra Moschillo, direttore creativo di Husky per l'imprenditoria, le giornaliste Michela Proietti del Corriere della Sera, e Manuela Ravasio, direttore di Marie Claire, Filippo Solinas Head of Influencers Platform del gruppo Hearst, l'influencer Elisa Maino, l'imprenditrice digitale Cristina Fogazzi, l'attore Alessio Vassallo, il professor Francesco Bellia che opera all'interno della Fondazione Smile House, charity partner della manifestazione.

Special Award a Monica Re autrice del libro Una Venere isolata.

Tao Award anche ai brand Calcaterra, Kiton e St.Nian.

Il 12 luglio spazio riservato all'enologia e ai vini siciliani. Il 13 luglio sarà la volta del Sustainability Day, con il patrocinio dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e Confindustria Cisambiente, realizzata in collaborazione con l'Università degli Studi di Catania. Il 14 luglio le donne saranno protagoniste del Caffè Letterario nel salotto di Palazzo Duchi di Santo Stefano. Nella stessa sede saranno esposte due delle opere del fotografo Max Vadukul, anteprima della mostra Throug Her Eyes. Timeless Strength sulla violenza di genere che sarà inaugurata il 18 settembre a Milano.

L'artista e la top model Ludmilla Voronkina, protagonista degli scatti, parteciperanno all'evento. Infine, l'overture del Gala dei Tao Awards sabato 15 luglio nel Teatro Antico, spetterà al soprano americano Adelaide Muir Trombetta. (ANSA).