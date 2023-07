International Couture al Maxxi con Mediterranean Sunset

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - International Couture, la sfilata di marchi mediterranei organizzata dall'Istituto Culturale Italo-Libanese, con l'organizzazione generale di Maria Christina Rigano, consigliere dell'istituto Culturale Italo Libanese e con il patrocinio dell'ambasciata del Libano in Italia e di Roma Capitale, Assessorato Grandi eventi, Sport, Turismo e Moda, per la sua decima edizione sfila il 10 luglio nel Museo Maxxi. La fondazione Med-Or sostiene la decima edizione dell'evento. Al fashion show, intitolato Mediterranean Sunset, parteciperanno i seguenti marchi: Abiddikkia (Italia-Panarea), Kartikeya (India), Laith Maalouf (Giordania), Missaki Couture (Libano), Morocco Fashion House by Hayat (Morocco), Villaamoon (Kuwait) & Fleur d'Oranger footwears (Italia). Nella sfilata il tema è un viaggio ideale che insegue un tramonto Mediterraneo. Da qui il titolo Mediterranean Sunset. Una lady dallo spirito moderno e internazionale decide di scegliere i migliori capi del suo guardaroba per intraprendere un viaggio che ripercorre le vie del tramonto. Partendo dall'India, dove ammira i bellissimi e colorati abiti disegnati da Kartikeya, prosegue in Kuwait dove incontra la sofisticata "Abaya" del brand Villaamon e dopo il deserto attraversa il mare per approdare a Panarea, dove incontra l'eleganza degli stampati del marchio Abiddikkia. Il viaggio nel Mediterraneo prosegue in Marocco per ammirare i ricami de caftani creati dalla Morocco Royal Style Fashion House. Il tramonto in medio-oriente è quello del Libano, il paese dei Cedri, con l'alta moda di Missaki, per poi concludersi in Giordania con la collezione svela la fioritura dei cactus dello stilista Laith Maalouf. (ANSA).