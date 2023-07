World of Fashion, 25/ edizione a Palazzo delle Esposizioni

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - World of Fashion celebrerà la 25/a edizione a Palazzo delle Esposizioni, a Roma, domenica 9 luglio, proponendo la passerella di una selezione di designer provenienti da diversi paesi con le loro creazioni. Promuovere i talenti della moda internazionale è la mission del progetto ideato, diretto e condotto da Nino Graziano Luca. Così gli stilisti che parteciperanno a questa 25/a edizione saranno Addy Van Den Krommenacker dall'Olanda, Jean Claude Ferrugia da Malta, Raffaella Pignataro dall'Italia, l'Istituto Aniene Dipartimento Moda Micol Fontana. Nel corso dello spettacolo saranno assegnati come sempre i World of Fashion Awards a designer, istituzioni e personalità che hanno lavorato per la promozione della moda, dell'arte, della comunicazione, dell'etica, della bellezza. I premi fisici consistono in opere di Michele Affidato, maestro orafo del Festival di Sanremo. In questa edizione andranno al professor Nicola Brienza, docente di Economia Sostenibile nel Turismo e promotore del Made in Italy nel mondo; al vino griffato Giambattista Valli prodotto dalla Cantina Feudi del Pisciotto; al cantante e conduttore televisivo Marcello Cirillo per il suo lavoro con i giovani dell'Accademia Musicale.

Il World of Fashion, come ogni anno, lancia un messaggio di speranza, che per questa edizione è quello del dialogo interculturale che diventa possibile quando si utilizzano i linguaggi della moda e più in generale delle arti. Nel tempo il World of Fashion si è affermato come un evento-moda internazionale con designer provenienti da oltre 30 paesi oltre all'Italia. Tra questi Egitto, Libia, Dubai, Qatar, Libano, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Bahrain, Kuwait, Colombia, Paraguay, Argentina, Albania, Cipro, Bulgaria, Tailandia, Sud Africa, Tunisia, Cina, India, Palestina, Malta, Spagna, Messico, Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Mali, Iran.

