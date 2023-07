Tiffany acquisce un raro smeraldo dalle miniere di Muzo

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Tiffany & Co. ha acquistato il raro Tiffany Muzo Emerald, uno smeraldo di oltre 10 carati. Estratto direttamente dalle miniere di smeraldi di Muzo in Colombia, dove si tirano fuori i più belli del mondo, il raro Muzo Emerald prende il nome dalle famose miniere, a circa 100 chilometri a nord-ovest di Bogotá. La pietra di un intenso colore verde rappresenta la ricerca incessante da parte della maison delle gemme più straordinarie che la natura possa offrire. "In qualità di autorità mondiale in materia di pietre rare, siamo entusiasti di annunciare il nostro recente acquisto" ha commentato Victoria Wirth Reynolds, chief gemologist di Tiffany & Co. "Con questa gemma straordinaria, del peso di oltre 10 carati, continua la nostra lunga tradizione di acquistare le pietre più pregiate che Madre Natura possa offrire". Lo smeraldo rettangolare, taglio quadrato, è stato estratto dallo storico pozzo minerario di Puerto Arturo nel dicembre 2019. E' raro per la sua purezza straordinariamente elevata, che offre un livello di trasparenza superiore e mette in risalto il suo colore eccezionale. Questo smeraldo non presenta fessure ed è praticamente privo di inclusioni, fatta eccezione per pochissime osservate al microscopio, in linea con quelle trovate negli smeraldi colombiani della miniera di Muzo. Inoltre, mostra il colore verde perfettamente saturo per il quale gli smeraldi di Muzo sono così celebri e pregiati. La combinazione unica di grandi dimensioni, provenienza, colore ed eccezionale qualità del cristallo lo rende un vero miracolo della natura e si addice al suo nuovo nome: Tiffany Muzo Emerald. Farà il suo debutto con il lancio autunnale del Blue Book 2023: Out of the Blue. (ANSA).