Sfilata nel castello per la principessa di Valentino

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Per spiegare il senso della nuova collezione Valentino Haute couture Autunno/Inverno 2023/24, che sfila al tramonto negli spettacolari giardini dello Chateau de Chantilly - uno dei piu' bei gioielli della corona del patrimonio culturale francese, opera di Henri d'Orleans, duca d'Aumale (1822-1897), quinto figlio della Regina Maria Amelia e del Re Luigi Filippo, ultimo re di Francia - il direttore creativo della maison, Pierpalo Piccioli, cita uno dei più grandi scultori del ventesimo secolo, il romeno Costantin Brancusi e la sua celebre riflessione sull'arte: "Simplicity Is Complexity Resolved", in italiano, "La semplicità è la complessità risolta". Insomma, per lo stilista la sfilata nel maniero diventa anche ispirazione della collezione che in contrasto con il barocchismo del maniero, diventa semplice, quasi minimalista.

Le modelle scendono altere ma con le mani in tasca, dalla scalinata del castello che porta ai giardini, percorrendo una pedana esagonale che gira attorno a un lago artificiale. Sono moderne principesse in abiti volutamente semplici, che si muovono assieme al corpo, snelliti per seguirne le forme, le cuciture ridotte, precise e mirate. Portano enormi orecchini chandelier e ai piedi pantofole flat con enormi fiocchi sopra.

L'assenza di tacchi è voluta per conferire una camminata più sciolta alle modelle. Apre una bellissima top model in camicia candida e jeans. Seguono ariosi abiti scollati in tessuti alleggeriti. Tutte le sarte e le ricamatrici della maison sfilano nel finale con Pierpaolo Piccioli, raccogliendo gli applausi del pubblico. (ANSA).