La parigina di Chanel sfila sul molo sulla Senna

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - La parigina di Chanel, protagonista della collezione Haute Couture Autunno-Inverno 2023/24 disegnata da Virginie Viard, sfila all'aperto sul molo di Port de la Conference, noto porto turistico sulla Senna, situato nel quartiere degli Champs-Élysées, nell'ottavo arrondissement di Parigi.

Che la collezione fosse dedicata all'eleganza "parisienne" era già trapelato dal teaser pubblicato sul sito della maison due giorni prima del fashion show. Il video ha come protagonista l'attrice e cantante Vanessa Paradis. Scatti e teaser sono del fotografo Karim Sadli, ambasciatore Chanel. La pop star incarna l'allure magnetica della parigina, vestita con un lungo abito in organza senza spalline impreziosito con camelie di velluto nero.

La nuova collezione è fatta di contrasti ed equilibri, come si confà a una parigina classica ma audace. Qui risiede il suo fascino singolare e spesso indefinibile proprio nel suo gusto di sovvertire l'accademismo della moda, per riunire ciò che è così spesso separato, classificato e gerarchizzato per comodità.

(ANSA).