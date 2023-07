L'arte surrealista di Schiaparelli sfila a Parigi

(ANSA) - ROMA, 03 LUG - Daniel Roseberry, direttore creativo di Schiaparelli, ha realizzato una nuova collezione di alta moda per l'Autunno/Inverno che verrà, ispirata all'arte, il cui legame con la maison è stato stretto fin dalle origini. La collezione è stata presentata con una sfilata svoltasi a Parigi nel Petit Palais (fu costruito per l'Esposizione Universale del 1900 su progetto di Charles Girault ed ospita oggi il Musée des Beaux-Arts de la ville de Paris) aprendo il calendario dell' haute couture francese.

"Ho trovato la libertà nei singoli pezzi, scomposti - rivela lo stilista - una camicia bianca, pantaloni perfetti, enormi cappotti di piuma e persino capi base di maglieria come cardigan e gonne a tubo. Ho voluto creare un guardaroba impossibile, straordinario, un'interpretazione surrealista dell'armadio base di una donna". Nella collezione c'è un senso di libertà, di disobbedienza. Sfilano pezzi che una donna può assemblare come vuole, con quella sensazione di trasgressione che dovrebbe provare mentre lo fa. La maggior parte dei look sono stati creati nei giorni precedenti alla sfilata, in un nuovo approccio. Ad unire tutto è il celebre legame di Schiaparelli con l'arte e gli artisti, in un dialogo con loro che esiste da sempre per la maison. Ogni capo della collezione è stato in qualche modo ispirato da un artista, sia dell'epoca di Elsa, sia della metà del secolo scorso, sia nostro. (ANSA).