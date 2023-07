Dior, nuova boutique al Forte dei Marmi in una villa del '900

(ANSA) - FORTE DEI MARMI (LUCCA), 01 LUG - La maison Dior ha una nuova casa a Forte dei Marmi (Lucca). La griffe ha inaugurato ieri sera la sua nuova boutique in pieno centro: non un semplice spazio espositivo per le collezioni, ma un'intera villa del Novecento dedicata a tutto il mondo Dior. Disabitata da tempo, la villa è stata completamente rinnovata grazie a un lavoro di ristrutturazione che ha mantenuto i riferimenti architettonici del periodo, mixandoli al tocco contemporaneo tipico della maison. L'ingresso è adornato da un grande mosaico 'rose des vents' firmato dall'artista Cristiano Alviti, che è stato coinvolto anche nella realizzazione di altri dettagli all'interno della boutique. All'estero della villa, inoltre, c'è un giardino, allestito come un'oasi punteggiata da piante e palme: qui due terrazze rivelano lounge estive e ombrelloni rivestiti con l'iconica stampa toile de Jouy. Un dettaglio in più: nelle balaustre e nei cancelli ci sono gli emblemi della maison, comprese le iniziali 'cd'.

Celebrando l'artigianato italiano, l'interno della villa rende omaggio ai materiali locali: il pavimento ad esempio, che richiama l'originale, è rivestito con piastrelle realizzate a mano da una manifattura toscana.

Al primo piano ci sono le collezioni donna e uomo, immaginate rispettivamente da Maria Grazia Chiuri e Kim Jones, e uno spazio espositivo con le creazioni di gioielleria e Dior Maison. Oltre alla pelletteria e alle scarpe, in boutique ci sono anche le fragranze della Collection privée Christian Dior. Infine gli arredi: alcuni pezzi sono firmati da grandi nomi del mondo del design, da Ico Parisi a Cini Boeri e Irene Maria Ganser. (ANSA).