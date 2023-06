Milano Beauty Week a settembre, eventi in tutta la città

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - Con il raddoppio degli hub principali e una serie di iniziative in tutta la città, torna anche quest'anno la Milano Beauty Week, arrivata alla sua seconda edizione. Dal 26 settembre al 2 ottobre la settimana dedicata alla cultura della bellezza e del benessere si pone l'obiettivo di coinvolgere la cittadinanza, guidandola alla scoperta di una filiera che si colloca tra le eccellenze del Made in Italy. Con un fatturato totale che nel 2022 "ha raggiunto i 13,3 miliardi di euro - come fa sapere Cosmetica Italia -, l'industria della cosmetica è in crescita del 12,4% rispetto all'anno precedente. Positive anche le stime per il 2023, che vedono il fatturato crescere ulteriormente (+7,9)".

Numerosi eventi saranno declinati nei temi-guida di innovazione, sostenibilità, inclusione ed emozione, concentrandosi principalmente tra Palazzo Giureconsulti, con corner esperienziali, talk di approfondimento e laboratori, e Palazzo Castiglioni.

"Il programma della Milano Beauty Week 2023 mette in luce quanto siano importanti formazione, innovazione, sostenibilità e dimensione sociale per il settore cosmetico in Italia", osserva il sindaco di Milano Giuseppe Sala. "Nel corso degli incontri e degli appuntamenti che caratterizzeranno questa edizione della manifestazione emergerà sia il ruolo strategico che il Made in Italy ricopre nel mercato internazionale della bellezza sia lo stretto legame tra cosmesi e benessere fisico e psicofisico.

Ringrazio Cosmetica Italia per l'impegno con cui racconterà il settore e porterà avanti l'iniziativa".

Alla conferenza di presentazione che si è tenuta questa mattina a Palazzo Marino, hanno partecipato, tra gli altri, il presidente di Cosmetica Italiana Benedetto Lavino, la vicepresidente Ambra Martone, il presidente di BolognaFiere Gianpiero Calzolari e il presidente di Assolombarda Alessandro Spada. (ANSA).