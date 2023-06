Raspini apre al pubblico il suo Palazzo dei Topi d'Argento

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Giovanni Raspini, l'artista argentiere di Monte San Savino, in provincia di Arezzo, apre al pubblico le porte del suo atelier creativo situato nel cuore della Toscana. Tra storia e creatività, il "Palazzo dei Topi d'Argento" sarà finalmente accessibile al grande pubblico.

Questo magnifico palazzo, situato nel centro storico della cittadina toscana, è stata la casa dell'artista e architetto rinascimentale Andrea Sansovino. Acquistato e restaurato da Giovanni Raspini, ospita una straordinaria collezione di opere uniche, frutto della maestria artigianale e dell'ingegno creativo del designer e dei suoi collaboratori.

Per l'occasione saranno esposte 12 sculture inedite in bronzo realizzate da Raspini a tema animalier: "Rinoceronti in parata", realizzate da un gruppo di scultori e artisti sotto la direzione creativa di Raspini, fondatore del brand omonimo.

A partire da venerdì 30 giugno, il Palazzo dei Topi d'Argento accoglierà gli amanti dell'arte, del design e della cultura per permettergli d'immergersi nell'affascinante universo creativo di Raspini. Questo nuovo capitolo nella storia del marchio nasce dalla volontà di condividere con il pubblico, che ne ha fatto richiesta, la bellezza e la cultura che permeano ognuna delle 25 stanze che compongono questo luogo magico. (ANSA).