Chiusa Altaroma ecco Cna Federmoda con una sua fashion week

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Chiusa Altaroma, le sfilate estive nella capitale al momento le organizza CNA Federmoda, che propone RMI - Ricerca Moda Innovazione, dal 3 al 7 luglio, una settimana ricca di workshop e appuntamenti con stilisti ed esperti del settore, che culminerà giovedì 6 luglio allo Stadio Domiziano (Piazza Navona), con la sfilata dei finalisti del XXXIII Concorso Nazionale Professione Moda Giovani Stilisti, la designazione dei vincitori e l'attribuzione dei premi. "Il Concorso parte integrante della più ampia piattaforma di RMI - Ricerca Moda Innovazione - attraverso la quale la nostra associazione ha costruito un'ampia rete di collaborazioni, tra le quali quelle con TheOneMilano, Maredamare, Milano Jewelry Week, il Cluster Minit, Centergross, Lectra e la Mozambique Fashion Week - ha evidenziato Marco Landi, presidente nazionale CNA Federmoda - rappresenta un lavoro costante, teso a mettere a sistema le infinità di esperienze che caratterizzano il settore, nell'ottica di portare benefici a tutti gli anelli della filiera". "Confermiamo il nostro impegno a supporto del settore, guardando al futuro dello stesso sia in ottica di prospettive occupazionali che di sostegno alla filiera nel suo complesso'', ha aggiunto Antonio Franceschini, responsabile nazionale CNA Federmoda. Il programma di workshop rivolto ai giovani parte lunedì 3 luglio alle ore 16 con "Il linguaggio dello show" tenuto dallo scenografo e regista Alex Leardini. Nelle giornate a seguire sarà la volta di Alan Capra South Europe presales manager di Lectra che interverrà su "Nuova identità di prodotto e le tecnologie innovative", e di Elena Rizzo di TheOneMilano sul tema "Pelliccia oggi: una scelta responsabile". Seguirà Roberto Corbelli, direttore artistico e ricercatore di tendenze con "Ready made - la nuova normalità", poi "Come si compone una collezione" a cura del designer Giovanni Cavagna, e ancora "Crazy time" di Beppe Pisani. "Per un nuovo approccio all'economia circolare" sarà invece il titolo del workshop di Caterina Mazzei, "Comunicare il made in Italy" il tema a cui si dedicherà Alessandro Nardone. (ANSA).