Rihanna in dolce attesa testimonial campagna Vuitton Uomo

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Nella sua prima campagna per Louis Vuitton, Pharrell Williams mette a fuoco la sua visione della maison con la nuova Speedy, un adattamento dell'iconica borsa raccontato da immagini che catturano Rihanna in dolce attesa fotografata da Keizo Kitajima e Martine Syms. La campagna, presentata pochi giorni dopo la sua sfilata di debutto, amplia il campo d'azione del nuovo direttore creativo della linea maschile di Louis Vuitton, rappresentando l'unione di due icone quotidiane: una borsa di lusso creata su codici ispirati alla vita di tutti i giorni, interpretata da un'affascinante artista.

La campagna è stata curata da Cynthia Lu e Matthew Henson, entrambi collaboratori di lunga data di Pharrell Williams. Prima della sfilata, un teaser della campagna è stato proiettato sulla facciata del Musée d'Orsay.

La nuova Speedy s'ispira al nucleo cosmopolita che ha contribuito alla prima fase della formazione di Pharrell Williams al lusso: Canal Street a Lower Manhattan, New York; un asse culturale rinvigorito da un'energia variegata e da una mentalità frenetica che riecheggia nelle strade di tutte le metropoli del mondo. Evoluzione della classica Speedy, una delle prime borse possedute da Pharrell Williams, la nuova versione evoca, attraverso il savoir-faire della maison, un linguaggio visivo che si rifà ai codici e all'approccio stilistico di Canal Street. (ANSA).