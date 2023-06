Homme Plissè Issey Miyake sfila nel Musée Des Arts Decoratif

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Sfilata nel Museé Des Arts Decoratifs a Parigi per la nuova collezione Homme Plissé Issey Miyake.

Everyday, One of a Kind, Now and Hereafter, si sviluppa intorno ad una riflessione sul design e sullo stile del marchio, derivanti dalla tecnologia di plissettatura dei capi. Una lavorazione che nella nuova collezione viene realizzata anche in orizzontale. La collezione intraprende un processo che esplora il dna del brand. Il risultato è una varietà di nuovi capi dalle silhouette semplici declinati in una fresca palette di colori.

Una collezione fatta di proposte progettate e realizzate per la quotidianità, che esprime appieno la filosofia del brand. Il fashion show si è aperto con un grande rullo di carta plissettata che si è srotolato lungo la galleria del museo. Una volta svelati i capi avvolti nel rotolo plissettato, il design team fa il suo ingresso sulla passerella per vestire i modelli.

Includendo parte del processo di plissettatura all'interno della scenografia, la performance mostra il grande potenziale di questa tecnologia.

La serie MONTHLY COLOR presenta ogni mese nuovi e freschi colori, tonalità morbide e ricche che richiamano la natura.

RECTANGLE deve il suo nome alla costruzione del tessuto quando viene disteso. Indossato si trasforma in una silhouette asimmetrica i cui bordi cadono morbidi lungo il corpo.

PICTORESQUE è una serie di stampe di paesaggi naturalistici: montagne, vento e terra, raffigurate in forme triangolari e rotonde. La nuova serie HORIZON PLEATS è caratterizzata dalla plissettatura orizzontale. L'idea di cambiare la direzione delle pieghe, per quanto semplice possa sembrare, è stata resa possibile dopo anni di sperimentazione tecnologica. WING COAT è ispirato alle ali degli areoplani e degli uccelli. Il design della serie PL RAMIE SHIRT ricorda una cappa, con l'aggiunta di una stratificazione all'altezza delle spalle. La texture liscia del tessuto regala morbidezza al drappeggio. Disponibile in 3 modelli e lunghezze. La serie EDGE ENSEMBLE & EDGE COAT LIGHT è caratterizzata da un largo plissè a fisarmonica. Il tessuto di EDGE ENSEMBLE è ottenuto da poliestere riciclato. (ANSA).