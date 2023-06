Bikini day tra due pezzi crochet e glamour anni '80

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Anche se i costumi due pezzi, chiamati subligaculum e strophium, erano indossati già nell'antichità, come risulta dal ritrovamento di urne, affreschi e mosaici di epoca greca e romana (i più antichi risalgono al 1400 a.C.), il moderno bikini, l'adorato due pezzi che non manca mai in nessun guardaroba femminile delle vacanze, festeggerà il 5 luglio il suo anniversario, come vuole il calendario delle giornate mondiali dedicate a una varietà molto eterogenia di cose. Infatti, in questo giorno del lontano 1946, il designer francese Louis Réard realizzò per la prima volta un costume da bagno femminile che prevedeva un reggiseno e un slip che scopriva l'ombelico. Si può tranquillamente affermare che da allora il bikini non ha mai smesso di essere il costume più ricercato dalle donne, soprattutto d'estate. E in vista della agognate vacanze, si va a caccia di quello ideale per noi, scegliendo tra i trend della stagione e le numerose varianti di slip più o meno coprenti e di modelli di reggiseno. Le tendenze del beachwear 2023 spaziano dai bikini con slip alti e reggiseni-top mutuati dal glamour anni Ottanta, da utilizzare anche per uso cittadino come sotto-giacca, ai bikini fatti con l'uncinetto, fino ai due pezzi e (ma anche i costumi interi) costruiti e decorati come capi couture, con applicazioni di ruches di fiori in tessuto attorno alla scollatura, di frange di perline e jais, di ricami di paillettes e swarovski, per un effetto sirena. Il bikini dallo stile minimal, preferito da chi non ama gli eccessi e desidera sfoggiare in spiaggia uno stile essenziale, pulito e minimale, rilancia uno stile anni Novanta.

Il due pezzi con slip a vita alta che sfina i fianchi, è adatto ad ogni fisico grazie al suo effetto modellante. (ANSA).