Con Chanel nel mondo virtuale di Bal de Paris de Blanca Li

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Sono dieci solo dieci i fortunati spettatori-invitati a Bal de Paris de Blanca Li, lo spettacolo immersivo nella realtà virtuale, realizzato dalla ballerina, coreografa, regista andalusa, Leone d'Oro nella sezione "Venice VR Expanded" alla Mostra di Venezia nel 2021: uno show virtuale che trascina l'ospite-spettatore in un mondo fantastico, tra sale da ballo a Parigi, palcoscenici teatrali, laghi incantati dove nuotano fantastiche sirene, giardini delle meraviglie, treni magici che portano a Parigi in locali della Bella Epoque. Tutti, i protagonisti (i ballerini) e gli ospiti, indossano preziosi abiti da sera e smoking firmati Chanel, realizzati per lo show dalla maison, scelti da ciascun invitato all'inizio dello spettacolo in un camerino virtuale. Sui volti nel film si vedono maschere da cervo, lupo e coniglio. Ma questo avviene solo dopo essersi muniti, con l'aiuto di un assistente, di un casco con visore, collegato a un computer a zaino e di sensori alle caviglie e ai polsi. Ci si puo' anche ammirare allo specchio scoprendosi elegantissimi e sottili come non si è nella realtà.

Poi si apre il sipario e si viene trasportati su una magica pedana che attraversa un lungo corridoio popolato di suonatrici di arpa, nel raffinato spettacolo di Blanca Li, che dopo il Leone a Venezia nel 2021, torna in Italia, prima a Roma, a Palazzo Farnese, dal 21 al 23 giugno, per poi ritornare, dopo il successo del 2022, dal 28 giugno al 9 luglio, a Spoleto, al Festival dei Due Mondi. (ANSA).