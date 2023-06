Primo capitolo per il progetto Fiorella Rubino Fashion Co-Lab

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Fiorella Rubino, brand del Gruppo Miroglio Fashion (di cui fanno parte Motivi, Elena Mirò, Oltre, Luisa Viola, Diana Gallesi, Ipekyol, Twist e Machka) dedicato alle donne curvy, svela il primo capitolo di Fashion Co-Lab, progetto di capsule collection create con le clienti scelte tra le più attive fan di Amiche di Fiorella, la community del brand nata da quasi un anno.

Grazie a questo progetto le clienti hanno la possibilità di creare la propria collezione, partecipando in prima persona a tutto il processo creativo, dal disegno dei modelli alla produzione del capo finito e allo shooting, accompagnate in ogni fase dal team di Fiorella Rubino. Protagoniste del lancio d'esordio sono state Elisa Ganazzin e Alessandra Sangiorgio, che hanno ideato le prime due capsule: la linea di capi urban City Life, pensata da Alessandra, e La Vita in Rosso di Elisa. Due proposte che coniugano i codici di stile Fiorella Rubino con la personalità delle due guest designer, raccontando in ogni capo il marchio in modo inedito attraverso la prospettiva di chi lo ama e sceglie di indossarlo ogni giorno. Fashion Co-Lab è una vera e propria fashion experience per le clienti nel mondo di Fiorella Rubino. Dopo un primo incontro dedicato all'ideazione dei capi insieme al team creativo del brand all'interno dell'headquarter di Alba, Elisa e Alessandra hanno fatto tappa nello showroom milanese per supervisionare insieme a sarte e modelliste i prototipi, un passaggio importantissimo per verificare la vestibilità dei modelli, requisito fondamentale per le clienti Fiorella Rubino. In ultimo, sono state protagoniste dello shooting che le ha viste splendere sotto i riflettori, pronte a interpretare con entusiasmo e ironia lo stile che loro stesse hanno immaginato.

