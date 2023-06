A Milano le allegorie di Etro

(ANSA) - MILANO, 18 GIU - "Questa collezione nasce dal ritrovamento di un vecchio libro di allegorie del XVII secolo" dice Marco De Vincenzo, presentando la collezione Etro uomo per la prossima estate, che ha sfilato questa mattina alla Milano Fashion Week. "C'è sempre stata questa necessità umana di condensare il pensiero in un'immagine, come oggi lo si fa su Instagram ieri lo si faceva con le allegorie, per questo - spiega il direttore creativo che ha appena festeggiato un anno alla guida del marchio - questo libro è stata la scintilla".

Lussuria, tenacia, vizi e virtù si stagliano su camicie di seta portate con bermuda ampi, così come confortevoli sono tutte le linee, anche degli abiti sartoriali. Tra i capi di punta, camicie e short con ricami di perline termosaldati, cardigan jacquard ripresi da coperte e tappeti, pigiami di cotone ricamati a fiori, un nuovo animalier nato da arazzi. Al collo una collana di resina con incastonata una bandana. (ANSA).