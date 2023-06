Da Emporio Armani sfilano gli atleti olimpici

(di Gioia Giudici) (ANSA) - MILANO, 17 GIU - Paola Egonu, Bebe Vio e altri 10 atleti olimpici e paralimpici hanno sfilato a sorpresa all'Armani/Teatro, in chiusura dello show dedicato alla collezione uomo Emporio per la prossima estate. Modelli per un giorno, i campioni del Coni e del Cip hanno presentato in anteprima le divise EA7 Emporio Armani create per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. Chiamati da Giorgio Armani in passerella, oltre a Egonu, hanno sfilato con il tricolore in mano i pallavolisti Simone Giannelli, Daniele Lavia e Sarah Fahr, la campionessa di ciclismo su strada e pista Letizia Paternoster e Alessia Maurelli per la Ginnastica Ritmica. A rappresentare gli atleti non solo la campionessa della scherma Beatrice Maria Vio Grandis, ma anche Carolina Costa (Judo), Ndiaga Dieng (Atletica mezzofondo), Giada Rossi (Tennis da tavolo), Simone Barlaam (Nuoto) e Andrea Liverani (Tiro a segno).

Non potevano esserci interpreti migliori per presentare il guardaroba in 'blu Armani', che comprende la tuta da podio con la grande scritta 'W Italia' posizionata sul davanti della felpa, le polo e le T-shirt con l'inizio dell'inno nazionale riportato all'interno del colletto, oltre a trolley, borse e zaini, cappellini e sneaker. (ANSA).