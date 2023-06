A Milano sfila lo stile di Dolce e Gabbana

(di Gioia Giudici) (ANSA) - MILANO, 17 GIU - Le mode passano, lo stile resta: alla vigilia dei 40 anni di carriera, Dolce e Gabbana mandano in passerella una collezione uomo che è un distillato dei loro codici, una summa di elementi immediatamente riconoscibili, dalla coppola al pizzo, dal sartoriale alle canottiere, dalle trasparenze al pizzo fino al loro colore, il nero, che apre e chiude la sfilata sotto gli occhi di Blanco, Machine Gun Kelly e altri ospiti che hanno attirato davanti al Metropol centinaia di ragazzine. "Quello di concentrarsi sullo stile - raccontano i due creativi - è un percorso che abbiamo iniziato da un anno, perché sui social siamo tempestati di immagini che sono una il contrario dell'altra e ciò crea una gran confusione e insicurezza. Abbiamo nuove icone ogni giorno, ma domani - si domandano - ci ricorderemo di loro? Questo sociale cancella le personalità, l'identità, il gusto e l'io, diventiamo tutti 'uno, nessuno e centomila' ma ognuno di noi ha la sua storia, cultura, identità e provenienza, qualcosa da raccontare. Le famiglie ci hanno insegnato il galateo e il rispetto, che oggi non c'è più: un rispetto che prima di tutto - sottolineano - va dato a se stessi: ognuno trovi la dignità per rispettare la sua persona e trovi il tuo gusto".

In questo mondo dove "un giorno sei giallo. un giorno sei blu, ma chi sei tu?" scherzano i due, "ci siamo detti: ma noi uno stile ce l'abbiamo, e per questo abbiamo ripreso i nostri codici, a partire dalla sartorialità, che è eterna, perché una bella giacca o un pantalone ben tagliato non passano mai di moda". Dopo il boom degli youtuber, dei protagonisti di Instagram e dei personaggi di TikTok, che loro stessi hanno contribuito a sdoganare, ora secondo i due stilisti "l'influencer non determina più, la gente non corre a comprare dei negozi per un loro post, perché dietro non c'è una cultura o uno storytelling o uno studio, oggi c'è solo una schizofrenia di pensiero che crea confusione. Noi amiamo i giovani ma - si chiedono Domenico Dolce e Stefano Gabbana - senza pilastri cosa leggeremo domani della storia del costume di oggi?". (ANSA).