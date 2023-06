L'amore ispira Moschino Donna Resort e Uomo SS 2024

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Le collezioni Moschino Donna Resort 2024 e Uomo Primavera/Estate 2024 sono ispirate all'idea di amore: capi fluidi da indossare con naturalezza, senza una forzatura romantica, ma con un continuo rimando all'iconografia del cuore, codice atemporale della maison. Nei dieci anni alla direzione creativa Franco Moschino scelse il cuore come elemento fondante della sua moda e in questa collezione, che anticipa le celebrazioni per il 40/o anniversario di Moschino, ritroviamo questo simbolo protagonista su gran parte dei look. Ricamato in rosso su candide camicie, come un pendente su catene dorate utilizzate su tailleur e abiti da sera, in paillettes rosse su mini dress o cuciti come fossero veri e propri piercing in corrispondenza dei capezzoli. Sono a forma di cuore anche le borse che riportano lo slogan "In Love We Trust". L'aspetto sartoriale di Moschino in queste collezioni donna e uomo ha linee rilassate, morbide. La collezione è pervasa da una verve rassicurante: l'amore, proprio come l'abbigliamento, lascia liberi di essere sé stessi solo quando è autentico. I colori scelti sono il nero e il bianco, house colors Moschino, insieme al rosso e al beige. Il denim lavato, stampe di paesaggi italiani ripresi dai primi anni di archivio, righe verticali bianche e nere e motivi free-form disegnati a mano completano una stagione fortemente autentica. È l'alba di una nuova era, ma è ancora "100% pure Moschino". (ANSA).