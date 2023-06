Il manifesto al femminile di Margherita Maccapani

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - "La liberazione del corpo femminile sarà sempre meno una provocazione" dice Margherita Maccapani, terza generazione della famiglia Missoni, che oggi ha presentato alla Milano Fashion week dedicata alle proposte per lui la prima collezione del suo Brand Maccapani. Al suo fianco, mamma Angela e nonna Rosita. " Questa collezione è un guardaroba indossabile dalla mattina alla sera senza prendere in prestito nulla dall'uomo o dallo sport perché ho utilizzato - racconta Margherita - praticamente solo Jersey declinato dallo jacquard al lurex". Per presentare la sua collezione, che ha chiamato "Manifesto al femminile' questa mattina Margherita ha fatto girare per il centro di Milano alcune modelle "più svestite che vestite" scherza lei con le sue creazioni. "Io stessa ho iniziato a coprirmi quando la mamma mi ha detto "Sei grande ora gli uomini ti guardano" spiega Margherita aggiungendo che "ora la moda sta facendo molto nella giusta direzione, oggi la narrativa sul corpo femminile è fatta da donne che hanno liberato i corpi ed è questo il filone con cui vorrei entrare con la mia linea" che è prodotta da Gilmar con tessuti tutti certificati. Dalla prossima stagione gli stessi tessuti saranno riutilizzati per le nuove collezioni in un'ottica di sostenibilità. (ANSA).