Nuovo atelier per le calzature Bottega Veneta a Vigonza

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Bottega Veneta (Gruppo Kering) annuncia l'apertura del suo nuovo atelier per realizzazione delle calzature, a Vigonza, nella Riviera del Brenta. Situato tra Padova e Venezia, nello storico distretto noto per lo sviluppo e la produzione calzaturiera, l'edificio si distingue per la facciata in pannelli di metallo scuro che rievocano il motivo intrecciato identificativo del brand. Il nuovo sito produttivo si estende su una superficie di oltre 5450 metri quadrati, distribuiti su tre piani, dove trovano spazio uffici, sale riunioni, aree break, una mensa e un'ampia terrazza.

L'atelier di Vigonza è stato progettato per stimolare la collaborazione creativa e il benessere di tutte le figure professionali che ospita.

Le calzature vengono interamente realizzate all'interno dell'atelier di Vigonza, dalla fase di progettazione, sviluppo, ricerca, controllo qualità, prototipia, fino alla produzione finale. In linea con l'impegno alla sostenibilità di Bottega Veneta, nell'atelier sono adottate soluzioni innovative per ridurre il consumo di acqua ed energia, grazie alle quali l'edificio riceverà la certificazione Leed, già riconosciuta alla sede di Montebello Vicentino. Con l'apertura di questo nuovo atelier all'avanguardia, la maison investe ulteriormente nella sua regione d'origine e nell'eccellenza della creatività e dell'artigianalità.

"Fin dalle sue origini Bottega Veneta è profondamente radicata nella cultura, nella comunità, e nelle tradizioni uniche del Veneto. L'artigianalità che definisce la maison può venire solo da questa terra e non avremmo potuto scegliere luogo migliore di Vigonza, nel distretto calzaturiero della Riviera del Brenta, per ospitare il nostro atelier - spiega il ceo Leo Rongone - Questa apertura rappresenta per noi un passo importante nell'internalizzazione, permettendoci di preservare e coltivare le competenze dei nostri artigiani ed estendere alle calzature la creatività e l'eccellenza artigianale che dal 1966 contraddistinguono le nostre borse". (ANSA).