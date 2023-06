La Selma Lagerlof di Max Mara Resort sfila a Stoccolma

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Max Mara ha presentato la collezione Resort 2024 a Stoccolma nella City Hall, il Municipio di Stoccolma costruito dall' architetto Ragnar Ostberg nel 1911 che sintetizza molteplici stili architettonici: lo stile italiano rinascimentale, lo stile barocco svedese e lo stile romantico nazionale. Lo spirito nordico e la purezza del design nordico rendono la Scandinavia un territorio affine alla filosofia di Max Mara. Sono però gli epici paesaggi naturali e una ricca tradizione folkloristica, che evoca mistero e magia, ad offrire al brand una nuova ispirazione. A incarnare la collezione la scrittrice premio Nobel per la Letteratura Selma Lagerlof, nata da una benestante famiglia svedese nel 1858, ma nota per le sue idee radicali rispetto ai valori puritani della sua epoca. Così sfilano maniche gigot, gonne che sfiorano le caviglie, cappe al gomito e da indossare con papillon, cappotti romantici: la silhouette sartoriale e lo stile austero del 1900 vengono reinterpretate in chiave moderna in questa collezione Max Mara.

In contrasto, tuniche fluttuanti, lunghe e corte, impreziosite da trecce nero e avorio, pom-pom, nappe e borchie fanno da eco a motivi folk. Con stampe di rami e fiori colorati, come fossero un prato del Midsommar, il festival che celebra l'estate la, la collezione presenta look per serate da sogno, dove colletti e polsini bianchi a contrasto richiamano le atmosfere urbane.

(ANSA).