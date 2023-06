Ermanno Scervino, campagna AI23 con Natalia Vodianova

(ANSA) - FIRENZE, 15 GIU - La modella e attrice Natalia Vodianova è la protagonista della campagna pubblicitaria di Ermanno Scervino per la collezione dell'autunno inverno 2023-24, presentata oggi nella boutique della griffe, in occasione di Pitti Uomo 104. La campagna è firmata da Luigi & Iango, che hanno interpretato il mood di collezione, ispirata ad Ava Gardner: guarda alla rivoluzione radicale a opera dell'attrice sulla percezione del corpo femminile. Ne è simbolo il mini abito scolpito col seno a proiettile, omaggio all'attrice, indossato dalla Vodianova. Lo stilista fiorentino ha voluto affidare alla modella, con cui ha già lavorato in passato, il messaggio di collezione, pensata per una donna poliedrica, mix di forza e delicatezza.

Nelle foto la modella è statica sotto il cappotto maschile, flessuosa dentro l'abito trasparente punteggiato di cristalli, poi si avvolge nel maglione e allo stesso tempo si scopre per mostrare un reggiseno ricamato. (ANSA).