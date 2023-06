Da Monaco a Roma, la nuova collezione di borse Aigner

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Aigner, marchio di abbigliamento e accessori di lusso nato a Monaco nel 1965, sbarca a Roma con un nuovo negozio nel centro storico, dove viene presentata la nuova collezione, comprensiva dell'iconica borsa firmata Cybill, la stessa che appare nella nuova campagna autunno/inverno scattata dalla fotografa Elizaveta Porodina. Nelle foto la modella posa in ambienti monocromatici e astratti, in un'atmosfera quasi soprannaturale che rappresenta il titolo della collezione, The 5th Element (I 5 Elementi). Le borse di Aigner e gli accessori in pelle vengono rinnovati ogni stagione dal team di progettazione guidato dal direttore creativo Christian Beck. Ma la produzione del marchio si estende a gioielli, orologi, scarpe, abbigliamento da donna e da uomo, abiti per bambini e una collezione per la casa con i più importanti partner licenziatari conosciuti. Due volte l'anno Aigner presenta a Milano le sue collezioni di abbigliamento e pelletteria. La storia del marchio comincia negli anni Trenta a Parigi, quando l'ungherese Etienne Aigner celebra il suo primo successo alle sfilate di Haute Couture. Ebbe un grande successo, seguito dalla presentazione della sua collezione a New York negli anni Cinquata, con il logo "A", a forma di ferro di cavallo. A Monaco Etienne Aigner incontrò Heiner H. Rankl, un uomo d'affari molto intuitivo. Così fu a Monaco nel 1965 che nacque il brand Aigner.

Oggi il marchio è presente in 85 negozi in tutto il mondo e dal 2008 è guidato dal ceo Sibylle Schon. (ANSA).