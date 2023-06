Roberto Cavalli lancia la capsule Wild Leda

(ANSA) - FIRENZE, 13 GIU - Roberto Cavalli lancia la capsule collection Wild Leda summer, caratterizzata da una stampa raffigurante una scena bucolica ispirata al motivo d'archivio Leda e il Cigno, originariamente disegnato da Roberto Cavalli nel 1994. La linea debutta il 13 giugno, in occasione di Pitti Uomo 104, con un cocktail nella boutique LuisaViaRoma (dove è allestito un pop-up), alla presenza del ceo Sergio Azzolari e del direttore creativo Fausto Puglisi, che ha voluto rendere omaggio all'eredità artistica del marchio ridisegnando l'iconica stampa, mantenendo l'atmosfera femminile e sensuale da sempre caratteristica del marchio, fondato nel 1970 e oggi di proprietà di Vision Investment Co.Llc. La capsule comprende capi pret-a-porter, beachwear, accessori, oltre ad una selezione di articoli per la casa e complementi d'arredamento. La maison ha anche aperto, per quattro settimane, un pop-up dedicato a Londra, da Selfridges: le due vetrine principali che affacciano su Oxford Street presentano la capsule Wild Leda con un'installazione di ispirazione surrealista.

Il tour di lancio della collezione continuerà per tutta l'estate con pop-in nelle boutique del marchio a Milano, Roma, Miami, St. Tropez, Cannes e Porto Cervo, e pop-up presso LuisaViaRoma Firenze, Russo Capri, Michele Franzese Moda Napoli, Parisi Taormina e Julian Fashion Milano Marittima. (ANSA).