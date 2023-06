A Pitti Vibram presenta la scarpa componibile

(ANSA) - FIRENZE, 13 GIU - E se il futuro della moda sostenibile fosse un capo o un accessorio componibile? Ad esempio una suola in gomma per estate e inverno e una tomaia intercambiabile, a scelta tra gomma pelle o tessuto a seconda della stagione. L'idea è venuta a Vibram, azienda che da anni sviluppa e produce suole in gomma ad alte prestazioni, che a Pitti Uomo 104 presenta il 'Lock System', una scarpa 'Do it yourself' componibile. Il primo prototipo è un sabot: si parte da una suola, in materiale espanso a base gomma confortevole, morbida e leggera, inserita all'interno di un 'cage', una gabbia dotata di diversi ganci che permettono poi di collegare la tomaia tramite un sistema di aggancio e sgancio. A seconda della stagionalità, della creatività e del design, quest'ultima può variare nella tipologia di materiali utilizzati (tessuto, gomma e pelle). Così il sabot, facilmente assemblabile e scomponibile in pochi passaggi, non presenta l'impiego di collanti o solventi e, oltre ad essere molto leggero, può essere personalizzato utilizzando materiali differenti per le più disparate tipologie di interpretazione.

Il modello sarà disponibile negli store monomarca Vibram di Milano e Montebelluna. (ANSA).