Crochet e intrecci preziosi nella moda per l'estate

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Raffinato, chic, adorato da giovani stilisti come Italo Marseglia, lo stilista campano allevato nell'atelier romano di Fausto Sarli che ne ha contribuito al suo rinnovato successo addirittura con un Uncinetto Tour in tutta Italia, il crochet, o lavorazione della maglia a uncinetto, conquista anche i grandi marchi della moda da Marni ad Alberta Ferretti, fino a Luisa Spagnoli.

La maglieria lavorata a uncinetto, protagonista delle collezioni per la stagione estiva, è alla base del look boho-chic ispirato agli anni Settanta, che si ritrova in abitini con scollature all'americana bordati da piume, twin set colorati, crop top con denim, giacche sfoderate e bordate con frange, nel beachwear dai bikini ai costumi interi. E accanto all'abbigliamento in maglia ecco che altri intrecci, in rafia o in pelle, rinnovano borse e calzature dell'estete 2023 anche da Gucci e da Louis Vuitton. (ANSA).