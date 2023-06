Barrow, dallo streetwear alla prima capsule di slipper unisex

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Barrow, marchio di streetwear che incarna lo spirito di una gioventù ribelle di nativi digitali, caratterizzati da un estremo desiderio di individualità, lancia in collaborazione con Ral700Studio, officina creativa composta da designer esperti nella creazione di sneaker, una capsule collection unisex di slippers, le Sunny Flower Slides.

Disponibili in tre colorazioni, black, multicolori e cream, sono pensate in versione over, per un effetto cartoon. Funky e massimaliste, le slides sono un trend in continua crescita, ormai diventate un must della street culture. La linea rappresenta la fusione ideale tra comodità e coolness, con un design curato nei minimi dettagli. La collezione offre la possibilità di personalizzare le calzature, grazie all'elemento floreale posto sulla parte superiore, che si può applicare o rimuovere a seconda del proprio mood.

Realizzate con un'inedita combinazione di pelle e lycra termoformata, garantiscono una calzata comoda. La suola è stata progettata utilizzando un materiale super leggero, con due densità differenti. La parte esterna della suola è più rigida, per fornire un supporto strutturale ottimale e una base solida per il piede. La parte interna della suola viene invece realizzata con una texture più morbida. I modelli, così pensati, amplificano l'effetto bold e chunky del design. (ANSA).