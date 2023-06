Stella McCartney, la collezione spring 2024 nel Lady Garden

(di Patrizia Vacalebri) (ANSA) - ROMA, 10 GIU - La collezione Primavera 2024 di Stella McCartney è un viaggio nel Lady Garden, un luogo immaginario, surrealista, in cui donne senza età possono esistere libere di essere se stesse senza giudizi o compromessi.

È una fuga verso la natura, dove una comunità virtuale la pensa allo stesso modo sui temi della femminilità, dell'amicizia e della moda. Celebrando le donne in ogni fase della loro vita, la collezione sfodera una delicata tavolozza di neutri includendo nero, bianco, cammello, lampone, grigio, avena, caramello, gesso e verde kaki sbiadito, in contrasto con rosa floreale, azzurro cielo, erba e mandarino. La stampa floreale surrealista di Lady Garden è stata disegnata a mano da Stella nell'atelier londinese e impressa su abiti da giorno e da sera, in chiffon organico ultraleggero, increspato. La stessa stampa appare su camicie con fiocco e gonne decostruite, che cadono a strati, oppure s'inserisce con inaspettate toppe di chiffon su camicie maschili di cotone organico.

Fiori di pizzo Sangallo sono incrostati nei busti di ariosi abiti in lino-cotone, su abiti-camicia e su T-shirt, mentre un jacquard margherita è all-over su un abito lingerie di viscosa.

Il ricamo floreale Cornely crea oblò di pelle nei busti di abiti di tessuto nero con linee ergonomiche. Le giacche cropped presentano tasche over sui pantaloni cargo. Camicioni color mandarino tenue e voluminosi parka in tenui sfumature verde kaki sembrano sbiadite dal sole. I set in maglia mouliné includono ampi gilet in maglia a costine, e gonne a doppio spacco con un leggero crochet trasparente sugli orli, color erba e rosa fiorato. Questa sensualità si estende ai modelli a costine con scollo a V con strisce simili a stringhe sul busto, così come nella maglia plissettata semi-trasparente. Per la sera la proposta varia da abiti T-shirt lunghi e abiti asimmetrici con maniche a mantella color lampone. (ANSA).