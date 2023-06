Valentino, donazione a Università di Milano e defilé nel campus

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Valentino svelerà a Milano la sua nuova collezione uomo, intitolata Narrazioni, il 16 giugno, nel campus dell'Università degli Studi di Milano. Nella stessa sede e occasione, il direttore creativo della maison, Pierpaolo Piccioli, parlerà della sua moda in una conversazione con gli studenti.

Per sostenere i giovani Valentino ha fatto una donazione all'Università degli Studi di Milano, assegnata al "Diritto allo Studio" per il prossimo anno accademico. Attraverso questa azione, Valentino sosterrà borse di studio per gli studenti, contribuendo a investire nell'istruzione e per la comunità locale. Il sostegno della maison agli studenti fa parte di una storia che continua nella generazione successiva, iniziata con Valentino Rendez-Vous, dove gli studenti provenienti da alcune università locali erano venivano coinvolti nell'innovazione del design.

In occasione di Valentino The Narratives, la maison proseguirà il suo percorso verso la responsabilità sociale e ambientale. Il marchio continuerà a promuovere e a riutilizzare i materiali dell'allestimento dell'evento e a investire in un'area verde nel centro della città. Un progetto cominciato a Roma con Valentino The Beginning. (ANSA).