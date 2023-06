Mirco Giovannini, Atelier Folleria dalla Romagna a Roma

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Mirco Giovannini, stilista specializzato in maglieria, romagnolo di nascita tenuto a battesimo a Roma dal concorso Who's on next?, lancia nel suo atelier romano, di prossima apertura, un nuovo progetto totalmente made in Romagna.

"Il gesto di un artista - spiega il designer - dovrebbe agire da caos nella trama ordinata della vita quotidiana, o come dice lo scrittore J. Mayorga, dovrebbe essere 'una mina pronta a esplodere'". Ed è con la stessa forza dirompente che lo stilista lancia Atelier Folleria: un nuovo manifesto, dove l'ossessione per il bello e ben fatto assume forme in perenne divenire, con un'unica costante, il filo.

Attaccato alla propria terra con la passione che ne contraddistingue trama e ordito, Mirco Giovannini non poteva che affidare il progetto del suo rilancio ad un conterraneo, l'imprenditore e amico Gianluca Marchetti, con il quale ha fondato Mg Atelier, nuova etichetta di maglieria lusso, firmata Mirco Giovannini Atelier Folleria. Così lo stilista di Rimini è tornato a esplorare le potenzialità della maglia creando capsule che spaziano da una knit couture al femminile a esperimenti nell'area gender fluid con proposte alternative di lounge-wear e sporty chic. Maglia come filosofia, intrisa della sua folle inventiva e di una sapienza artigianale costruita, punto speciale dopo punto speciale, durante il suo straordinario percorso professionale. Le sue creazioni sono uniche. (ANSA).