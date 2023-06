Sabina Belli, 'i gioielli Pomellato come empowerment femminile'

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - "Il gioiello come empowerment femminile è nel nostro dna, nell'idea visionaria che ha lanciato Pomellato nel 1967. In quanto donna e ceo donna, ho voluto rafforzare questo rapporto tra il marchio e il mondo femminile promuovendo la piattaforma di comunicazione Pomellato for Women nel 2017, in occasione del cinquantesimo anniversario della maison. La nostra piattaforma riunisce una comunità di donne che la pensano allo stesso modo e che provengono da background diversi, con l'obiettivo d'ispirare altre donne e sottolineare l'importanza della leadership femminile". Sabina Belli, ceo del Gruppo Pomellato, ha molto a cuore il tema dell'empowerment femminile. Ne parla a Roma, in occasione dell'apertura della nuova boutique monomarca in via Condotti, 70 mq arredati in rosso milanese, marmi romani, lacche e ottoni.

"Un'apertura, quella a Roma - dice - che mi riempie di gioia". "Si tratta di aprire un canale di consapevolezza per parlare di questioni femminili attraverso le voci delle donne - torna a precisare Belli - in modo da poter innescare il cambiamento che vogliamo per il mondo e per un futuro migliore e più inclusivo. Per cominciare, ogni anno, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, lanciamo una campagna forte, attraverso un video in cui donne indipendenti prestano la loro voce per diffondere valori importanti come la diversità, l'inclusività e l'ambientalismo". (ANSA).