Fendi lancia capsule peril mare interpretata da Irina Shayk

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - Fendi lancia una capsule dedicata al mare con una campagna fotografata da Steven Meisel che vede protagonista la supermodella Irina Shayk. La Fendi Women's Astrology Summer Capsule vede la top model immortalata su un set solare, con cielo azzurro sullo sfondo e un'ampia terrazza affacciata sul mare. La campagna si compone di quattro visual a pagina singola, quattro a doppia pagina e un video.

La collezione attinge a collezioni iconiche dagli archivi della maison, SS 1990 e SS 1993, insieme a codici chiave stabiliti dal direttore artistico di couture e womenswear Kim Jones. Accanto alle scritte dei segni zodiacali (in inglese e italiano) e alle stampe astrologiche in origine disegnate da Karl Lagerfeld, c'è un'audace irriverenza. Le silhouette sportive indossate sulla passerella del 1993 diventano costumi da bagno realizzati in lycra riciclata. Poi ci sono caftani e abiti in raso drappeggiato, spezzati e blouson con la stampa Astrology, da indossare sui costumi da bagno. Non mancano ariosi abiti all'uncinetto incastonati con il logo FF e maglioni in viscosa che sfiorano il corpo. Tutti artigianali. Irrinunciabile anche il denim sbiancato dal sole e il jersey di seta.

Borse e scarpe sono firmate dalla direttrice artistica degli accessori e dell'abbigliamento maschile Silvia Venturini Fendi.

Accanto agli iconici modelli di borse Peekaboo e Baguette, in intramontabile pelle bianca, le borse intrecciate rendono omaggio alla costa mediterranea. Nuova la Sunshine Shopper da spiaggia in rafia, accanto alla borsa a secchiello Step Out in paglia, che debutta in una taglia media e mini. Nelle scarpe, il tacco Baguette è applicato a un sandalo e a una décolleté tacco medio.

Infine, i gioielli sui segni zodiacali sono disegnati dalla direttrice artistica della gioielleria Delfina Delettrez Fendi: eleganti charms che possono essere indossati come mono-orecchini o come pendenti di una collana, mentre i bracciali in tessuto si abbinano alla linea prêt-à-porter, con i segni zodiacali e le firme dell'archivio. (ANSA).