A Pitti Uomo la prima sfilata a 4 zampe

(ANSA) - FIRENZE, 06 GIU - L'abbigliamento per cani debutta in passerella con un vero e proprio défilé con tanto di amici a quattro zampe a sfilare come modelli. È la prima sfilata con animali organizzata a Firenze, in occasione di Pitti Immagine Uomo, la sera di giovedì 15 giugno al locale The Stellar.

In passerella 6 pelosi di piccola e media taglia: Faustina, Boy, Pupo, Gregorio, Diamond e Vittoria che sfileranno accompagnati dal loro toelettatore di fiducia. Protagonista il brand Emma Firenze, fondato da Simone Pierattini Fammoni e specializzato in articoli di lusso per cani, che partecipa al salone proprio nella nuova area Pitti Pets dedicata agli accessori per gli amici a quattro zampe.

In collezione ci sono bomber in stile rock, giacchino con bottoni gioiellò o in denim, shearling e loden, ma anche impermeabili in tessuti catarifrangenti. Come tutti i brand di alta moda che si rispettino, c'è anche una linea da matrimonio, ovvero abbigliamento da cani per accompagnare i padroni nel giorno speciale. Si tratta di capi realizzati su misura in raso shantung di pura seta con preziosi accessori in cristallo e velluto liscio. Tre le varianti di abiti per cagnoline e due per esemplari maschi di animale, più papillon in pura seta oppure fiori realizzati a mano, anch'essi in seta in vari colori.

Ovviamente non manca la guinzaglieria in pregiata pelle unita e metallizzata.

C'è poi la linea Emma-rine, dedicata al mondo della nautica da diporto e della crociera di lusso. Il fascinoso stile di vita legato alle antiche barche a vela, ai legni ossidati dal sole e alle finiture di ottone lucido ha ispirato il team creativo nella creazione di una collezione completa, che va dall'accappatoio in spugna blu al trasportino in trapunta idro-reppellente, dalla ciotola in ottone lucido con maniglie in iuta al tappetino arrotolabile. "Amante degli animali e proprietario da sempre di cani di ogni tipo, ho voluto pensare ad una linea che li rispettasse, basata sulla semplicità, sulla cura del dettaglio e sull'attenta ricerca di materiali preziosi", spiega il fondatore del brand. Il nome stesso è dedicato al grande amore per la bull terrier di Fammoni, sua compagna di vita per 14 anni. (ANSA).