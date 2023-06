Il romanticismo di Philosophy Resort di Lorenzo Serafini

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - Con la collezione Philosophy Resort 2024 (Gruppo Aeffe), il direttore creativo Lorenzo Serafini offre una sua contemporanea interpretazione del concetto di romanticismo. In continuità con il percorso inaugurato con la sfilata primavera estate 2023, lo stilista presenta una collezione costruita intorno a silhouette precise che vestono il corpo di un'eleganza fresca e disinvolta. Il dna femminile di Philosophy si adatta alle esigenze quotidiane di donne forti che guardano alla moda come a uno strumento per esprimere la propria identità. Il tailoring diventa uno mezzo di self-empowerment: il gilet è il capo must-have di stagione da indossare come una seconda pelle. Classici tessuti sartoriali sono utilizzati anche per abiti dalle silhouette rigorose, che rivelano delicati incroci sulla schiena, mentre il bouclé è trattato con mano leggera per gonne, top e giacche dalle proporzioni micro.

Più che semplici decori, le rouches diventano parte integrante della costruzione dei capi, contribuendo per esempio al fascino fresco e femminile di un gilet in popeline di cotone da indossare come mini abito dal vibe estivo. Le stampe floreali aggiungono una nota gioiosa alla collezione. Giocando con diverse proporzioni, un motivo all over con effetto acquerello degradé che richiama il mondo dei tessuti da interni trova posto accanto a una micro stampa d'ispirazione cravatta.

Bagliori luminosi rubano la scena. Reti elastiche decorate con cristalli sono utilizzate per pezzi d'impatto che sfoggiano silhouette essenziali anni Novanta. Riflettendo lo spirito della collezione, dove un processo di semplificazione diventa lo strumento fondamentale per comunicare un messaggio preciso e chiaro, i look sono accessoriati con infradito minimali in pelle e chocker fiore in lattice. (ANSA).