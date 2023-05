Stella McCartney a Hong Kong presenta la nuova collezione

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Stella McCartney ha presentato la sua collezione autunno 2023 e la Old Bond Street Limited Collection nel Landmark Bespoke Lounge di Hong Kong. La stilista britannica, figlia di Paul McCartney, ha voluto presentare personalmente le collezioni agli ospiti: una gamma di pezzi lussuosi e innovativi nati sul tema della natura e realizzati con materiali sostenibili.

La collezione evidenzia l'impegno della designer per l'eco-sostenibilità, con il 94% dei modelli prêt-à-porter realizzati con materiali consapevoli. Materiali sostenibili come la viscosa rispettosa delle foreste, la pelle animale vegana Alter Mat e la pelliccia riciclabile Fur Free sottolineano l'impegno del marchio per la deforestazione zero. I motivi ispirati agli alberi della collezione e la tavolozza di colori terrosi mostrano anche l'amore di Stella per la natura, rendendo la collezione più centrata sul tema natura realizzata fino ad oggi. Questa collezione torna alle radici di Stella, rafforzando il suo stile iconico, portandolo nel presente con dettagli contemporanei, tagli e materiali pionieristici. È un guardaroba senza età, che ispira avventurosità giovanile e raffinatezza evergreen. Oltre a utilizzare materiali eco-compatibili e motivi ispirati alla natura, la collezione mette in mostra tecniche di design impeccabili che fondono il vecchio con il nuovo.

Ad esempio, la selezione Stella Iconics reinterpreta gli stili vintage con finiture raffinate e dettagli S-Wave, incorporando il nuovo logo del marchio e dimostrando la sua capacità di fondere estetica classica e contemporanea senza sforzo. Una seconda storia di questa stagione è ispirata alle giovani donne Stella che decostruiscono i guardaroba classici delle loro nonne, sistemando pezzi vintage in modo moderno. Così presenta giacche corte e squadrate con orli sfilacciati, pantaloni arrotondati a gamba larga, gonne asimmetriche e abiti a collo quadrato. Infine la capsule 23 Old Bond Street è una serie di capi unici selezionati a mano dalla stessa Stella, che prende il nome dall'iconica ammiraglia londinese del marchio e s'ispira alle sue collezioni SS 2023, capi venduti in esclusiva nello store di Londra, portati a Hong Kong per l'occasione.

