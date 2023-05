Il giardino di Dries Van Noten in una linea beauty e parfums

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Dopo il debutto mondiale della sua Beauty Collection, Dries Van Noten, brand fondato dall'omonimo designer belga, entrato a far parte del Gruppo Puig dal 2018, sbarca con un corner della sua raffinata collezione di profumi e di prodotti di make up in Italia, a Roma, nella Rinascente di Via del Tritone.

Restando fedele alla sua bussola creativa, unica nel mondo della moda, con la realizzazione di profumi dalle "combinazioni impossibili", la Beauty Collection dello stilista, rivela la sua audacia creativa, caratterizzata, in questo caso, da una visione sostenibile della bellezza: recycling e upcycling, salvaguardia dell'artigianalità, formule animal-friendly e approvvigionamento sostenibile.

Considerato tra i marchi più esclusivi nel settore, con l'apertura del corner nella Rinascente di Roma, Dries Van Noten inaugura la sua presenza nel mercato italiano. Lo spazio dedicato esprime l'anima del brand e delle sue collezioni, ispirate al magnifico giardino della sua casa, con colori audaci nei cosmetici e profumi unici. Le fragranze originali sono state realizzate con ingredienti di origine naturale, che regalano un tocco contemporaneo alla classica arte della profumeria. La make up collection punta a formule cremose e idratanti. La collezione conta 12 profumi, quasi tutti unisex, realizzati in collaborazione con noti profumieri: Nicolas Bonneville, Quentin Bisch, Daniela (Roche) Andrier, Fanny Bal, Annick Menardo, Louise Turner, Amelie Jacquin, Daphné Bugey, Nisrine Bouazzaoui Grillié, Marie Salamagne e Nicolas Beaulieu.

Le confezioni sono bottiglie con base in ceramica o altri materiali pregiati che consentono di riutilizzare il flacone di ricambio. I nomi dei profumi raccontano anche la loro composizione, da Cannabis Patchouli a Fleur du mal, da Jardin de L'Orangerie a Soie Malaquais. (ANSA).