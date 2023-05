Studenti Iusve Venezia a 'scuola' dai negozi di moda

(ANSA) - VENEZIA, MAY 18 - Prosegue la collaborazione tra Federazione Moda Italia e l'Istituto Universitario Salesiano di Venezia (Iusve), del quale una classe del quarto anno universitario ha partecipato ad un workshop sul tema dei "negozi tradizionali", sotto la guida del docente Walter Macorig.

I ragazzi sono stati divisi in cinque gruppi e in dieci giorni di lavoro hanno realizzato cinque progetti. Sono partiti "dal basso" interrogando diversi commercianti e clienti del territorio. Dal sondaggio è emerso che il 67% degli imprenditori del settore abbigliamento è interessato a corsi di aggiornamento e che più della metà vorrebbe fossero incentrati proprio su tecnologia e nuovi media. Sono in particolare i social a suscitare l'interesse dei commercianti: l'83% ritiene che, con la giusta formazione, potrebbe raggiungere più clienti attraverso questi canali. Non ha mai organizzato eventi nei propri punti vendita l'84% del campione.

La commissione d'esame del Lab Iusve era composta da Riccardo Capitanio, vice presidente nazionale di Federmoda e di Federmoda Veneto; Michele Trolese, esperto in comunicazione digitale per Iwg Italia; Tommaso Zanin, co-fondatore di Viamadeinitaly, piattaforma online. "Gli studenti - commenta Capitanio - vedono la Federazione Moda Italia come un concentrato di formazione e di sistema per fare squadra tra gli addetti ai lavori. La freschezza e le idee nuove che ci hanno portato i ragazzi saranno di certo un ottimo stimolo per continuare a generare sempre più servizi rivolti ai fashion retailer". (ANSA).