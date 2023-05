La World Federation of Master Tailors sbarcherà a Biella

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Il 39/o congresso della "World Federation of Master Tailors (WFMT)" si svolgerà a Biella, distretto tessile italiano d'eccellenza, dal 31 luglio al 5 agosto. A darne l'annuncio il maestro Gaetano Aloisio, presidente dell'Accademia dei Sartori, in occasione della conferenza stampa di presentazione dell' Intergruppo Moda Italiana con l'Accademia Nazionale dei Sartori che si è svolta a Roma, nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio. La notizia ha la sua importanza poiché WFMT è la più prestigiosa associazione mondiale che riunisce le migliori sartorie del mondo, dagli Usa al Giappone.

Intanto, alla conferenza stampa a Roma hanno partecipato tra gli altri: l'onorevole Fabio Pietrella, deputato in X e XIV Commissione, consigliere per la moda del Ministro Urso; il senatore Ivan Scalfarotto (II Commissione); l'assessore all'Istruzione, lavoro, formazione professionale, diritto allo studio universitario, della Regione Piemonte, Elena Chiorino; Alessia Cappello, assessore del Comune di Milano per lo Sviluppo Economico e Politiche del lavoro in video da Milano; Barbara Greggio, assessore del Comune di Biella al Commercio, Sviluppo Economico, Attività Produttive, Turismo, Montagna, Unesco, Gemellaggi, Urbanistica Commerciale.

La sartoria italiana è riconosciuta nel mondo come un'eccellenza: la sfida del futuro sarà traghettare la figura del sarto verso una dimensione più manageriale e d'impresa. Il comparto della moda in Italia è un settore in crescita, le esportazioni sono aumentate grazie anche alla rete di internazionalizzazione he può garantire uno sviluppo e un futuro di successo. Però "Non servono solo sarti - ha detto Aloisio - ma veri professionisti al passo con i tempi. Le opportunità sono molte ma bisogna agire in fretta per dare una risposta forte al mercato globale". Il ruolo dell'Accademia Nazionale dei Sartori è quindi duplice: da una parte formare le generazioni future dall'altra sostenere e promuovere la sartoria italiana riconosciuta come autentico made in Italy grazie anche ad altre importanti iniziative come il Concorso Forbici d'Oro che si terrà a Roma dal 26 al 30 maggio. (ANSA).