Valentino va in città, la moda della Maison sul pulmino rosso

Lo shopping è shopping, anche se non hai la boutique sotto casa. Così Valentino ha pensato di portare il brand nelle piazze delle città italiane dove non ha al momento propri negozi.

Si chiama Valentino Chez Vous, il progetto dell'azienda icona della moda. Ha preso il via oggi da Padova, che diventa così il primo capoluogo ad offrire un accesso diretto alla Maison, con una serie di servizi esclusivi. Un van elettrico, personalizzato con l'iconico colore rosso, e il logo - creato per l'occasione - che unisce il VLogo Valentino con Chez Vous - si aggirerà nelle vie, strade e piazze, invitando gli osservatori più curiosi a richiedere l'accesso al servizio. Valentino Chez Vous - spiega una nota - , arriverà infatti fino alla porta di casa dei clienti per proporre esperienze speciali. Una card, consegnata con una copia del volume "Valentino Rosso"., presenterà i dettagli del progetto e la proposta su misura, dei servizi offerti all'insegna dell'heritage della casa. Completano la proposta 'porta a porta' appuntamenti virtuali, e uno speciale servizio concierge che si prenderà cura di esaudire ogni richiesta, come la consegna dei capi e un servizio di sartoria personalizzato a domicilio, fino ad esperienze di "shopping esclusive" con appuntamenti privati presso la propria abitazione.

Appoggiandosi ai flagship di Venezia e Milano, Valentino Chez Vous , si svilupperà nei prossimi mesi in altre città. Da giugno, a Torino e Brescia e a seguire in altre importanti destinazioni.