Chanel ha collaborato ai costum di Jeanne du Barry

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Maiwenn si cimenta per la prima volta in una storia in costume con il film Jeanne du Barry, presentato in apertura del 76/o Festival di Cannes e la maison Chanel, annuncia una nota, ha collaborato con la regista alla progettazione e alla realizzazione di sei costumi, prestando pezzi di alta gioielleria Chanel e gioielli dell'orafo Goossens.

Ma anche coinvolgendo Chanel Parfums-Beauté per il trucco degli attori, la maisons d'art la Paloma, specialista in flou, il piumatore Lemarié, la cappellaia e modista Maison Michel (per tricorni e cappelli di paglia).

La regista ha scelto di dedicare il suo sesto lungometraggio all'ultima amante del re Luigi XV, che lei stessa incarna accanto a Johnny Depp (come re di Francia). Troppo spesso ridotto al status di cortigiana, Jeanne du Barry era invece una mecenate delle arti, della moda e della cultura. Nata il 19 agosto, come Gabrielle Chanel, condivideva con lei il desiderio di sostenere gli artisti e gli artigiani del suo tempo. Per riflettere la modernità di questa donna attraverso il suo guardaroba, Maiwenn ha svolto ricerche approfondite, prendendo interesse per diverse collezioni Chanel Haute Couture disegnate da Karl Lagerfeld. Tra i sei costumi creati da Chanel: uno spettacolare abito in tweed ecru, indossato con una giacca corta abbinata ispirata alla Haute Couture FW 1992/93; un abito crema con strascico, colletto e polsini ricamati con piume; un abito in velluto di seta lampone ispirato ai modelli della Haute Couture SS 2000; un abito a balze diafane in organza celeste, ispirato a una collezione del 1995; una sottoveste bicolore, ecru e nera e un abito ampio in raso di pelle color crema. (ANSA).