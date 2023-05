Valentino torna a sfilare con l'uomo e sceglie Milano

(ANSA) - MILANO, 15 MAG - L'uomo Valentino sfila da solo e lo fa a Milano, dove il 16 giugno aprirà la prossima settimana della moda maschile. Sarà l'Università Statale ad accogliere la prima sfilata dedicata solo all'uomo, dal titolo The Narratives, dopo tre anni di sfilate co-ed.

Per il direttore creativo Pierpaolo Piccioli la scelta della Statale si inserisce in un percorso di sostegno alle comunità locali e alle nuove generazioni, "un invito per gli studenti a vivere lo show dal vivo" spiega una nota della maison. La sfilata non sarà aperta al pubblico, ma si svolgerà durante il normale svolgimento delle attività dell'ateneo.

La maison spiega che l'importanza del menswear Valentino è andata crescendo nel corso delle stagioni e ricorda di aver lanciato, recentemente, Valentino Essentials, una selezione di capi essenziali organizzati in un sistema espandibile e in continua evoluzione.

Milano è stata scelta per una "ri-significazione dei codici del menswear", "ma non senza guardare al passato", anche perché "fu a Milano, del resto, nel gennaio 1985, che Mr. Valentino Garavani mise in scena la sua prima sfilata uomo".

Sfilare a Milano, aprendo il calendario ufficiale della Camera Nazionale della Moda Italiana, inoltre, "continua a sottolineare l'importanza - conclude la nota - di far parte di un fashion system". (ANSA).