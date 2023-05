Intramontabili frange, per uno stile glamour o country

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Lunghe e fluttuanti se realizzate in tessuto, corte e preziose se fatte di perline o di materiali diversi, come plastica, pelle o metallo, le frange sono il dettaglio più glamour del nuovo abbigliamento e degli accessori della stagione estiva. Ma dando un'occhiata alle collezioni per l'Autunno/Inverno, si noterà che le frange avranno ruoli da protagoniste anche nel guardaroba della stagione fredda, perché donano un tocco di classe unico anche al più semplice mini dress o al soprabito più minimale.

Ma le frange non sono una novità del guardaroba femminile, visto che già spopolavano negli anni Venti/Trenta negli abiti charleston. Il loro ritorno è datato 2013, anno dell'uscita del film Il Grande Gatsby, regia di Baz Luhrmann, protagonista Leonardo DiCaprio, adattamento del celebre romanzo di Francis Scott Fitzgerald, ambientato appunto negli Anni Ruggenti, dove spopolavano gli abiti frangiati. Oggi le frange hanno una connotazione diversa che oscilla tra lo stile folk e il boho-chic. Così, da Alberta Ferretti i pantaloni allungano la silhouette e la smaterializzano in un fremito di frange. Hylure mette sull'orlo del mini dress in lycra elasticizzata color sabbia, lunghe frange che ondeggiano sulle gambe. Il bustier è per Atelier Versace il fulcro della collezione Fall/Winter 2023 ma niente di vezzoso, perché può allungarsi in lunghe frange borchiate. Le stesse che partono dalle maniche del chiodo in pelle stampata effetto cocco, portato sopra al top-corsetto e alla minigonna nello stesso materiale.

Ma c'è anche il filone western che rilancia le frange da cowgirl, assieme agli stivali texani, ai cappelli a falde larghe, alle gonnellone folk, magari in cotone denim, abbinate alle camicie in pizzo. Il trend si chiama Coastal Cowgirl e spopola su TikTok. Infine, il marchio Alanui salpa invece per un altro viaggio, stavolta in direzione Polo Sud. La sua donna è una giovane esploratrice che vive tra ghiacci e pinguini, porta larghi pantaloni cargo con frange sui lati, e spessi cardigan in maglia di lana frangiati, con disegni di stelle, iceberg e animali delle nevi. (ANSA).