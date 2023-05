La parigina rock di Chanel Cruise sfila a Los Angeles

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - La ragazza vestita Chanel Cruise che sfila al calar della notte sullo sfondo dei Paramount Studios di Los Angeles, in California, è una parigina rockettara, che arriva direttamente dagli anni Ottanta. Anche questa volta, moda e cinema sono portatori del medesimo sogno, nutrito da un energico invito a salire sotto i riflettori e non lasciare mai la pista da ballo. La Cruise 2023/24 svela le molteplici sfaccettature del suo colorato, gioioso ed elegante mondo già nel video che precede la sfilata della collezione Cruise 2023/24 disegnata da Virginie Viard. Il noto duo di fotografi Inez & Vinoodh, esperti di tecnologie, ha ricreato nel film l'atmosfera anni Ottanta che si respirava in America, tra spiagge sabbiose e glamour da vita notturna. Al centro della scena, l'attrice e ambasciatrice della maison, Alma Jodorowsky, nel video alle prese con una sessione di aerobica.

In passerella hanno sfilato 71 outfit. Dal glamour degli anni Venti e Trenta, Chanel Cruise passa al ritmo degli anni Settanta e Ottanta: mini-shorts e tutine ricoperti di strass, bustier e canottiere iper-ricamate, completi anni Sessanta, accappatoi, pigiami casual, scarpe anni Trenta e le loro declinazioni disco, crepe de Chine e spugna, costumi da bagno interi, top a portafoglio, scaldamuscoli e abiti da sera. (ANSA).