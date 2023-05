Dior Cruise sfilerà il 20 maggio a Città del Messico

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Ogni collezione cruise è un'opportunità per Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa di Dior, di celebrare il know-how e le culture del mondo. Dopo il viaggio in India, per questa sfilata di moda che sarà presentata a Città del Messico il 20 maggio prossimo, la maison desidera rendere omaggio allo splendore dell'arte e del patrimonio culturale messicano. Attraverso le sue affascinanti riflessioni, la stilista metterà in evidenza alcune delle figure emblematiche e della creatività di questo paese caro a monsieur Dior sin dal debutto della maison nel 1947. Per la precedente collezione cruise Maria Grazia Chiuri ha creato un suggestioni fashion show nella Plaza de Espana di Siviglia, tra ispirazioni legate alla danza e alla sensualità della donna mediterranea. (ANSA).